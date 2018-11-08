В Одесской области задержали 20 тонн зараженных гранатов из Турции

Во фруктах обнаружили средиземноморскую плодовую муху.

В Одесской области в партии привезенных из Турции гранатов весом более 20 тонн обнаружили средиземноморскую плодовую муху.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области, средиземноморская плодовая муха (Сeratitis capitata Wied) была обнаружена 6 ноября во время проведения фитосанитарного контроля импортных грузов.

Управлением фитосанитарной безопасности был принят ряд мер по задержанию зараженного груза.

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Справка УНИАН. Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata) - вид мух-пестрокрилок (Tephritidae), является опасным вредителем плодовых культур. Личинки повреждают плоды более 200 видов растений.

Поврежденные личинками плоды преждевременно опадают. В местах повреждения мякоть плодов разрушается, хотя внешне они сохраняют здоровый вид. Во время яйцекладки повреждается кожура, что способствует гниению плодов и развития плесени. В районах распространения вида, в случае его массового размножения, муха может полностью уничтожить урожай плодов, овощей и винограда.

Как сообщал УНИАН, 6 октября из Украины в Турцию отправили груз из более 300 овцами, а уже 12 октября их вернули обратно. Официально Турция не объяснила причину возврата груза с овцами.

Животные около двух недель перебуввали в закрытом грузовике без воды и еды в морском порту «Черноморск» в Одесской области. Много овец были в тяжелом состоянии, некоторые умерли.