Товарооборот сельхозпродукции между Украиной и ЕС увеличился до $6 миллиардов

Украинский экспорт при этом составил 4,12 миллиарда долларов, импорт - 1,9 миллиарда долларов.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции в январе-сентябре текущего года между Украиной и Европейским Союзом увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,07 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По результатам января-сентября 2018 года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами ЕС составляет 6,07 миллиарда долларов и увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украинский экспорт при этом составляет 4,12 миллиарда долларов, а импорт - 1,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, положительная динамика развития двусторонней торговли наблюдается третий год подряд.

"Зона свободной торговли работает как для наших производителей, так и для европейских. Например, за 9 месяцев 2016 года украинский аграрный и пищевой экспорт на рынки ЕС составил почти 2,9 миллиарда долларов, но за тот же период 2017 года - уже 4,2 миллиарда долларов. Несмотря на снижение темпов роста украинского аграрного и пищевого экспорта на рынки ЕС в этом году, мы уверены в том, что дальнейшее снижение торговых барьеров между Украиной и ЕС будет давать положительный эффект для двух сторон и все больше украинских экспортеров будут выходить на рынки ЕС со своей продукцией", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Замминистра отметила, что ключевыми товарными группами, экспорт которых заметно увеличился по сравнению с 2017 годом, стали семена рапса, пшеница, орехи и кондитерские изделия, мясо птицы, рожь, шоколад и изделия из него.

Трофимцева добавила, что за девять месяцев 2018 года общая стоимость импорта составила 1,9 миллиарда долларов. При этом наиболее активно в ЕС Украина закупала табак и изделия из него, продукты для кормления животных, шоколад и изделия из какао-бобов, мясо и субпродукты, семена масличных культур, алкогольную продукцию и другие товары.

Она добавила, что уже три года подряд крупнейшими торговыми партнерами среди стран ЕС остаются Нидерланды, Польша, Италия, Германия и Испания.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина поставила в ЕС агропродовольственной продукции на 5,8 миллиарда долларов, превысив рекордные показатели экспорта в этот регион докризисных 2012 и 2013 годов в 5 миллиардов долларов и достигнув самого высокого за время независимости показателя.

Европейский Союз в 2017 году импортировал сельхозпродукции в Украину на 2,27 миллиарда долларов.