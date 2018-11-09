Украина с начала года сократила экспорт свинины в три раза

При этом импорт свинины за отчетный период увеличился в 5,7 раза, а импорт мяса птицы - на 18%.

Украинские предприятия за первые десять месяцев текущего года поставили на внешние рынки 1,54 тысячи тонн свинины, что в 3 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт свинины также сократился в три раза – до 3,33 миллиона долларов.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно статистическим данным, импорт свинины в Украину за отчетный период увеличился в 5,7 раза в натуральном выражении и в 1,4 раза в денежном – до 23,4 тысячи тонн и 43,2 миллиона долларов соответственно.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины, по данным ГФС, за отчетный период вырос на 18,7% в натуральном выражении – до 271,33 тысячи тонн, и на 31,6% в денежном выражении – до 425,22 миллиона долларов.

Импорт этих продуктов в январе-октябре составил 111 тысяч тонн, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов вырос на 15% – до 44,2 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, валютная выручка от экспорта свежей, охлажденной и мороженой свинины в 2017 году выросла вдвое по сравнению с 2016 годом и составила 10,5 миллиона долларов.

По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году экспортировала 271,32 тысячи тонн мяса птицы на сумму 389,64 миллиона долларов.