Минсельхоз США повысил прогноз урожая кукурузы в Украине

Экспорт кукурузы из Украины за этот период может составить 27 миллионов тонн, что на 2 миллиона тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019) на 2,5 миллиона тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 33,5 миллиона тонн, сообщается на сайте USDA.

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Согласно сообщению, экспорт кукурузы из Украины по итогам текущего 2018-2019 МГ может составить 27 миллионов тонн, что на 2 миллиона тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства.

Американское министерство также повысило прогноз экспорта ячменя из Украины на 200 тысяч тонн — до 4,5 миллиона тонн.

В целом, по прогнозам Минсельхоза США, урожай зерна в Украине в 2018 году может составить 67,2 миллиона тонн. При этом, по данным ведомства, украинские аграрии в 2016-2017 МГ экспортируют 48,16 миллиона тонн зерновых, из которых пшеницы – 16,5 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 - июнь 2018) поставила на внешние рынки, по предварительным данным, 39,375 миллиона тонн зерновых культур.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 составил 61,3 миллиона тонн с площади 14,6 миллиона га.