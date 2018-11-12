Украина сократила экспорт яблок из-за критически низких цен на них

Перепроизводство промышленных яблок в этом году оценивается в 150-200 тысяч тонн.

Украина в октябре сократила экспорт промышленных органических яблок на 42% по сравнению с октябрем прошлого года - до 2,2 тысячи тонн из-за перепроизводства и критически низких цен на эту продукцию, сообщила пресс-служба "Украинской плодоовощной ассоциации".

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"За октябрь 2018 года из Украины было экспортировано всего 2,2 тысячи тонн яблок, или на 42% меньше, чем в том же месяце 2017 года. Таким образом, экспорт яблок за первые четыре месяца текущего сезона составил всего лишь 7,6 тысячи тонн и уже был ниже, чем прошлогодний за этот же период на 7%. Если же учесть, что достаточно существенная часть экспорта яблока пришлась на промышленное органическое яблоко для переработки, то ситуация и вовсе выглядит критической", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перепроизводство промышленных яблок в этом году оценивается в 150-200 тысяч тонн, и в условиях критических цен на них экспорт этой продукции продолжает падать по сравнению с прошлогодними показателями.

При этом руководитель проекта развития украинского экспорта и экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак отметил, что такая ситуация является следствием применения производителями устаревших технологий выращивания яблок.

"Даже в 2018 году многие производители могли адаптировать технологии для выращивания яблока, которое бы могло "доплыть" в Азию, но не сделали этого в надежде, что "как-то оно само продастся". Кроме устаревших сортов и технологий, большой проблемой украинских садоводов является также огромное взаимное недоверие, что приводит к отсутствию кооперации между ними, непонимание важности инвестиций в маркетинг, а также в системный экспорт продукции", - подчеркнул Ярмак.

В пресс-службе ассоциации добавили, что на сегодня небольшие украинские хозяйства не могут продать яблоки хорошего качества и перспективных сортов даже по 2,5 гривни/кг (менее 10 центов/кг), в то время, как производители, которые инвестировали в маркетинг и технологии, могут получить цену за продукцию в 5-6 раз выше.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017/18 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) увеличила экспорт яблок в 3,2 раза - с 12,8 тысячи тонн до 42 тысяч тонн, что стало рекордным показателем.