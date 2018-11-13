Украина увеличила импорт аграрной продукции почти до $4 миллиардов

Среди товаров-лидеров по объемам закупок - фрукты, в основном, цитрусовые и бананы.

Украина в январе-сентябре текущего года увеличила импорт аграрной продукции на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,9 миллиарда долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на слова заместителя директора института Николая Пугачева.

"В январе-сентябре 2018 года в Украину было ввезено агропродукции почти на 3,9 миллиарда долларов США. Это на 690 миллионов долларов США (+20,8%) больше, чем за 9 месяцев прошлого года", - цитирует пресс-служба Пугачева.

По словам эксперта, основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину стали страны Европейского Союза - объемы импортных поставок из этого региона составили 1,94 миллиарда долларов, то есть треть всех закупок.

Кроме того, в странах Азии Украина закупила продовольствия на 737 миллионов долларов (19%), а в странах Латинской Америки - на сумму 294 миллиона долларов (7,6%).

Также среди наибольших поставщиков в Украину выделяются Польша (402 миллиона долларов), Германия (366 миллионов долларов), Франция (185 миллионов долларов), Италия (184 миллиона долларов) и Нидерланды (160 миллионов долларов).

Эксперт добавил, что товарная структура импорта продовольственной продукции в Украину уже несколько лет подряд остается неизменной. При этом Пугачев уточнил, что сохраняется тенденция 2018 года к росту стоимости закупок всех ключевых импортированных товаров, кроме табака.

В то же время, значительная доля закупок зарубежных продуктов питания приходится на рыбу, ракообразные и моллюски. В импорте этой группы продуктов, который за девять месяцев текущего года составил 371 миллион долларов, преобладает мороженная рыба, которой закупили на 239 миллионов долларов.

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Среди товаров-лидеров по объемам закупок - фрукты, в основном, цитрусовые и бананы. Их импорт за девять месяцев текущего года составил 319 миллионов долларов.

Кроме того, семян подсолнечника для посева Украина импортировала на 214 миллионов долларов, семян кукурузы - на 114 миллионов долларов, масла - на 167 миллионов долларов, этилового спирта - на 153 миллиона долларов, различных пищевых продуктов, в том числе чая и кофе, - на 292 миллиона долларов.

Отмечается, что совокупно эти продукты образуют более 51% стоимости отечественного импорта сельхозпродукции.

Как сообщал УНИАН, импорт агропродовольственной продукции из ЕС в Украину за прошлый год вырос в денежном выражении на 16%, или на 250 миллионов евро, - до 1,8 миллиарда евро.

Выручка от экспорта агропродовольственной продукции из Украины в страны Европейского Союза в 2017 году выросла по сравнению с прошлым годом на 27%, или на 1,2 миллиарда евро, и составила 5,52 миллиарда евро.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.