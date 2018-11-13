Украина увеличила импорт свинины в четыре раза

Учитывая среднемесячную активность ввоза свинины в течение второго полугодия, ее совокупный годовой импорт может достичь 30 тысяч тонн.

Украина в январе-октябре увеличила импорт свинины до 23,4 тысячи тонн на общую сумму 43,2 миллиона долларов, что в четыре раза больше показателей за весь 2017 год, сообщила пресс-служба "Ассоциации свиноводов Украины".

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"В январе-октябре в Украину поступило 23,4 тысячи тонн свежего, охлажденного и мороженного мяса свиней из-за границы общей стоимостью 43,2 миллиона долларов США. Так, еще до конца года объемы импорта свинины в четыре раза превысили прошлогодние", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что импорт свинины в этом году оживился вследствие сокращения внутреннего предложения, что привело к повышению внутренних цен по сравнению с ценами на свинину иностранного происхождения.

При этом, по словам экспертов, учитывая среднемесячную активность ввоза свинины в течение второго полугодия, ее совокупный годовой импорт может достичь 30 тысяч тонн.

"Согласно данным таможенной статистики, в июне импортная активность существенно оживилась по сравнению с началом года, а со второй половины года в Украину ежемесячно поступало 3,5-4 тысячи тонн свежей, охлажденной и мороженной свинины. С учетом этого, при сохранении текущего уровня активности импортеров годовые объемы поставок свинины могут "впритык" приблизится к отметке 30 тысяч тонн", - отметили эксперты.

В то же время, отмечается, что внутренние закупочные цены на свинину в живом весе в начале ноября снизились, что может несколько ослабить интерес украинских операторов к импортной продукции.

В ассоциации добавили, что расширилась товарная структура импорта свинины. Так, в этом году пятую часть от общего импорта свинины составили охлажденные полутуши, еще 28% пришлось на охлажденную свинину в элементах. Кроме того, менее половины от общего товарного экспорта пришлось на мороженное мясо свиней, другого обваленного замороженного мяса свиней (триминги, обваленная корейка, шея, лопатка или окорок).

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, до конца 2018 года цена на свинину в Украине может подняться на 10%.

Валютная выручка от экспорта свежей, охлажденной и мороженой свинины в 2017 году выросла вдвое по сравнению с 2016 годом и составила 10,5 миллиона долларов.