Рентабельность молочной фермы «Укрлендфарминг» в Сумской области достигает 50% - представитель компании

Ферма группы компаний «Укрлендфарминг» в Батуринском районе Сумской области производит молоко высшего сорта и реализует его на 20 молокозаводов.

Рентабельность молочной фермы «Укрлендфарминг» в Батуринском районе (с. Вознесенка) Сумской области достигает 50%, что доказывает выгодность молочного бизнеса в Украине.

Об этом сообщил журналистам директор по производству группы компаний «Укрлендфарминг» Василий Лобода.

"Дело в том, что в Украине поголовье молочного скота немногочисленное, и с каждым годом оно сокращается. Поэтому существует дефицит. Спрос есть и на внутреннем, и на внешнем рынке, хотя в последнее время множество молокозаводов переориентируется именно на внешние рынки. Поэтому рентабельность нашей фермы достаточно неплохая - 50% и выше", - сказал Лобода.

По его словам, молочное животноводство может быть выгодным бизнесом, даже не смотря на все сложности содержания молочного стада. К таковым, в частности, относятся затраты на содержание молочного поголовья, в первую очередь из-за высоких цен на корма.

При этом, Лобода отметил, что на ферме группы компаний «Укрлендфарминг» производится молоко высшего сорта и реализуется на 20 молокозаводов.

«Мы поставляем молоко на двадцать молокозаводов, а цена сейчас – 9,89 грн за кг. Молочное животноводство – достаточно выгодный бизнес. В животноводстве одно из самых маржинальных направлений – это производство молока и племенная реализация», - сказал Лобода.

Он также добавил, что, благодаря непрекращающейся работе над улучшением генетики молочного стада, средний надой на корову составляет 24 кг в день.

Такие высокие результаты, по словам Лободы, стали возможны благодаря селекционной работе над характеристиками молочного поголовья. Так, на ферме содержится около 2,9 тыс. голов голштинской породы, которая считается одной из лучших в молочном животноводстве.

В то же время, Лобода отметил, что коровы этой породы довольно требовательны к уходу и плохо приспособлены к содержанию в климатических условиях Украины. Именно поэтому в планах на следующие годы - понемногу заменять ее на голландскую молочную породу, поскольку она не так требовательна в уходе, но молоко этих коров обладает большей жирностью, что увеличивает его зачетную стоимость.

Как сообщал УНИАН, производство молока в Украине в 2017 году сократилось на 0,5% - до 10,3 млн тонн.

Украинские производители молока по итогам 2017 года увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом, когда было экспортировано 109,2 тыс. тонн на сумму 158 млн долл.

В Польше молоко дешевле, чем в Украине на 60%. Так, в одной из польских сетей супермаркетов молоко экстра-класса стоит 14 грн (1,91 польский злотый), в то время как в Украине молоко экстра класса стоит около 19 грн.