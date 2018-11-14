Украинские аграрии намолотили 65 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составила 46,1 центнера с гектара.

Украинские аграрии по состоянию на 14 ноября намолотили 65 миллионов тонн зерновых культур на площади 14,1 миллиона га, или 95% к прогнозу при урожайности 46,1 ц/га.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, ранних зерновых и зернобобовых намолочено 34,3 миллиона тонн на площади 9,9 миллиона га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 30 миллионов тонн на площади 4 миллиона га, или 87% к прогнозу при урожайности 75,4 ц/га; гречихи - 135 тысяч тонн на площади 107 тысяч га, или 99% к прогнозу при урожайности 12,6 ц/га; проса - 78 тысяч тонн на площади 51 тысяча га, или 98% к прогнозу при урожайности 15,4 ц/га.

Кроме того, подсолнечника собрано 13,7 миллиона тонн на площади 6 миллионов га (99%) при урожайности 22,7 ц/га; сои - 4,3 миллиона тонн с площади 1,7 миллиона га (98%) при урожайности 25,7 ц/га; рапса - 2,7 миллиона тонн с площади 1 миллион га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 12,6 миллиона тонн на площади 256 тысяч га, или 92% к прогнозу при урожайности 492 ц/га.

В министерстве отметили, что наряду с уборкой зерновых в Украине продолжается посевная кампания. Так, по состоянию на 14 ноября украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 7,1 миллиона га, или 98% к прогнозированным 7,2 миллиона га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в 2018 году до 64 миллионов тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.