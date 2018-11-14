Украина увеличила экспорт сахара в пять раз

Всего за два месяца текущего маркетингового года Украина экспортировала 69,4 тысячи тонн сахара.

Украина в октябре текущего маркетингового года (МГ, сентябрь 2017 - август 2018) увеличила экспортные поставки сахара в пять раз по сравнению с сентябрем - до 58,3 тысячи тонн, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

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"За октябрь текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 58,3 тысячи тонн сахара, что в пять раз больше предыдущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные поставки осуществлялись в Узбекистан - 60% от общего экспорта и Азербайджан - 22%. Также незначительные отгрузки осуществлялись в Таджикистан (5%), Армению и Молдову (по 3%).

В пресс-службе добавили, что за первых два месяца 2018-2019 маркетингового года было экспортировано 69,4 тысячи тонн сахара.

По оценкам экспертов ассоциации, экспорт сахара в текущем году составит около 500-600 тыс. тонн, а основными странами-экспортерами останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.

В пресс-службе также добавили, что по состоянию на 14 ноября произведено 1,2 миллиона тонн сахара и переработано 9,2 миллиона тонн сахарной свеклы. В Украине работали 40 заводов из прогнозируемых 42. При этом 9 из них уже завершили производство.

Как сообщал УНИАН, производство сахара в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 – август 2019) ожидается на уровне чуть менее 2 миллионов тонн, несмотря на сокращение количества работающих заводов.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 миллиона тонн.