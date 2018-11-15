Агропром формирует 17% ВВП Украины – Гройсман

Также премьер отметил, что продукция отечественного АПК экспортируется в 190 стран мира.

Около 17% валового внутреннего продукта Украины формируется за счет агропромышленного комплекса.

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Об этом во время поздравления отечественных аграриев с профессиональным праздником заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Когда мы говорим об агропромышленном комплексе, 17% ВВП формируете именно вы – вашими руками, вашим интеллектом, вашими технологиями", - сказал он.

Также премьер отметил, что продукция отечественного АПК экспортируется в 190 стран мира.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – до 3,8% с 3,6% согласно оперативным данным, обнародованным в августе.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 10,1%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,5% при инфляции 9%, Всемирный банк - 3,5% при инфляции 10%.