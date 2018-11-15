Украина может увеличить агроэкспорт до рекордных $18 миллиардов

В январе-октябре объем экспорта агропродовольственной продукции из Украины вырос почти на 140 миллионов долларов и составил 14,7 миллиарда долларов.

Украина в 2018 году может увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до рекордных 18 миллиардов долларов, считают эксперты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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"При сохранении в будущем существующей динамики есть все шансы, что в этом году удастся достичь рекордных объемов экспорта агропродовольственной продукции из Украины на уровне 18 миллиардов долларов", - сообщила пресс-служба ассоциации.

В частности, эксперты УКАБ отмечают, что за 10 месяцев 2018 года объем экспорта агропродовольственной продукции из Украины увеличился почти на 140 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 14,7 миллиарда долларов. При этом доля экспорта агропродукции в общей структуре экспорта из Украины в январе-октябре этого года составила 37,8%.

При этом в январе-августе наблюдалось отставание объемов экспорта от показателей прошлого года.

"Лишь за последний квартал удалось догнать показатели 2017 года и по состоянию на октябрь превысить их", - сказано в сообщении.

Так, экспорт продукции животноводства за 10 месяцев текущего года вырос на 11,9% (106 миллионов долларов), причем в основном увеличились поставки мяса птицы - на 102 миллиона долларов. Экспорт продукции растениеводства увеличился на 3%, в основном за счет пшеницы, продажи которой на внешние рынки увеличились на 174 миллиона долларов. Также увеличился экспорт семян рапса - на 90 миллионов долларов и кукурузы - на 88 миллионов долларов.

Экспорт готовой пищевой продукции вырос на 80 миллионов долларов (4%) в основном благодаря продаже на внешние рынки соевой макухи, которой было экспортировано на 37 миллионов долларов.

При этом поставки жиров и растительного масла в январе-октябре 2018 года сократились на 7%, или на 262 миллиона долларов. Основной причиной этого эксперты назвали сокращение объемов поставок подсолнечного масла в Китай.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день рекордный показатель экспорта агропродовольственной продукции из Украины был в 2012 году - на уровне 17,9 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году экспорт агропродовольственной продукции из Украины увеличился на 16% по сравнению с 2016 годом - до 17,8 миллиарда долларов.