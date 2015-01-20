Украина в 2014 году почти на треть снизила производство шоколада

Производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в 2014 году в Украине сократилось на 29,7% по сравнению с 2013 годом – до 230 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, в декабре объем производства шоколада в стране составил 20,6 тыс. тонн, что меньше, чем в декабре 2013 года и в ноябре 2014 года, на 34,6% и 12,7% соответственно.

По данным Госстата, объем производства сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, по итогам 2014 года сократился на 8,7% - до 183 тыс. тонн. При этом в прошлом месяце производство этой продукции составило 15,9 тыс. тонн, что на 4,6% больше по сравнению с декабрем 2013 года и на 8,9% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Читайте такжеУкраинский пищепром не скучает за российским рынком Также сообщается, что производство сладкого печенья и вафель в стране в 2014 году упало на 22,4% - до 298 тыс. тонн. В декабре объем производства печенья и вафель составил 22,6 тыс. тонн, что на 25,5% меньше, чем в аналогичном месяце 2013 года и на 12,2% уступает ноябрьскому показателю 2014 года.

Как сообщал УНИАН, производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в Украине в 2013 году сократилось на 2,7% по сравнению с 2012 годом - до 328 тыс. тонн. Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, в 2013 году составило 197 тыс. тонн, что на 8,7% меньше, чем годом ранее.