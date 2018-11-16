Украина может увеличить производство сельхозпродукции до 262 миллиардов

При этом производство продукции растениеводства может увеличиться на 7,3%, а животноводства - сократиться на 0,8%.

Украина в 2018 году может увеличить объемы валовой сельскохозяйственной продукции на 5,1% против прошлогодних показателей - до 261,8 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на директора Института Юрия Лупенко.

Читайте такжеАгропром формирует 17% ВВП Украины – Гройсман

"По расчетам ученых Института аграрной экономики, уточненным с учетом текущей динамики, объемы валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году увеличатся против прошлогодних показателей на 5,1% и составят 261,8 миллиарда гривень в постоянных ценах 2010 года" - говорится в сообщении.

По словам Лупенко, валовая продукция растениеводства прогнозируется на уровне 192,6 млрд грн, что на 7,3% больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что в этом году ожидается увеличение объемов производства зерновых, зернобобовых и масличных культур, кукурузы, риса, картофеля, овощей, плодово-ягодных культур и винограда. В то же время уменьшится производство пшеницы, ржи, гороха, гречки, овса, проса, сорго и сахарной свеклы.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, валовая продукция животноводства ожидается на уровне 69,2 миллиарда гривень, что на 0,8% меньше показателя 2017 года.

Несколько увеличится производство мяса птицы и яиц.

Эксперт также отметил, что ожидается уменьшение производства мяса крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также молока и шерсти.

Как сообщал УНИАН, спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%.