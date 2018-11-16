Сельхозпроизводство в Украине с начала года выросло на 9%

Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 15%, а хозяйства населения – на 2%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре текущего года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 15%, а хозяйства населения – на 2%.

Производство растениеводческой продукции за девять месяцев этого года выросло на 12,2% по сравнению с январем-октябрем прошлого года. Рост производства этой продукции на сельхозпредприятиях составил 18,6%, а в хозяйствах населения - 3,9%.

В то же время производство животноводческой продукции за январь-сентябрь увеличилось на 0,1%. При этом на сельхозпредприятиях этот показатель увеличился на 2,7%, а в хозяйствах населения сократился на 2,1%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%.