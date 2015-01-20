Интерпол объявил в розыск главу агрохолдинга "Мрія"

Об этом сообщил у себя в Facebook советник главы МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко.

"Сегодня наконец гражданин Гута, мошенническим путем присвоивший деньги восьми иностранных инвестиционных фондов на общую более 100 миллионов долларов, объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Всего же, по данным следствия, Агрохолдинг «Мрія» и его генеральный директор Гута к августу 2014 года имел перед украинскими и иностранными кредиторами финансовые обязательства в объеме 1,3 млрд долларов. Набрав кредитов, Агрохолдинг «Мрія» объявил о невозможности их погашения", - написал Геращенко.

Он напомнил, что в октябре Агрохолдинг получил позитивные результаты аудиторской проверки одной из иностранных аудиторских компаний – как выяснило следствие, на основании фальшивых и подделанных бухгалтерских отчетов.

Читайте такжеИнтерпол объявил в розыск Януковича, Азарова и бывших должностных лиц (документ)"Когда огорченные кредиторы обратились в правоохранительные органы, денег на счетах фирмы уже не было, а гражданин Гута, по данным пограничников, на личном автомобиле пересек государственную границу Украины и Евросоюза. Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по подозрению в завладении финансовых средств мошенническим путем в особо крупных размерах", - написал Геращенко.

14.01.2015 Гута объявлен в государственный розыск.

15.01.2015 Печерский районный суд дал разрешение задержать подозреваемого с целью дальнейшего содержания под стражей,

17.01.2015 МВД передало материалы с просьбой об оглашении в международный розыск в Рабочий аппарат Интерпола.

"Сегодня – через 3 дня – гражданин Гута объявлен в международный розыск и имеет «красную карточку» Интерпола", - добавил советник Авакова.