Украина снизила экспорт зерновых: кто покупает отечественную пшеницу и кукурузу

Самыми крупными импортерами украинского зерна в этом году остались страны Африки, Азии и Европы

Украина в январе-сентябре текущего года снизила экспорт зерновых на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 28 млн тонн на общую сумму 4,8 млрд долл.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на слова заместителя директора института Николая Пугачева.

"За январь-сентябрь 2018 года экспорт отечественных зерновых уменьшился против прошлогодних показателей за аналогичный период почти на 12% и составил 28 млн тонн. При этом объемы стоимости поставок снизились лишь на 2% - до 4,8 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

В частности, эксперт отметил, что за девять месяцев текущего года за границу было поставлено 11,2 млн тонн пшеницы на сумму 2 млрд долл., кукурузы - 13,7 млн тонн на 2,3 млрд долл., ячменя - на 2,5 млн тонн на 0,5 млрд долл.

При этом самыми крупными импортерами украинского зерна в этом году остались страны Африки, Азии и Европы. Так, по словам эксперта, больше всего украинского зерна за девять месяцев текущего года закупил Египет, доля которого в общем экспорте украинских зерновых в январе-сентябре 2018 года составила 11,5% объемов стоимости поставок.

Кроме того, заметные доли в украинском экспорте зерновых пришлись на Китай (8,8%), Испанию (7,3%), Нидерланды (7%), Индонезию (5,9%), Саудовскую Аравию (5,7%) и Италию (5%). Эксперт отметил, что вместе с Тунисом, Израилем и Филиппинами эти страны приносят более две трети доходов от всего экспорта зерновых из Украины.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.

По информации "Украинской зерновой ассоциации", Украина в 2018-2019 маркетинговом году может увеличить экспорт зерновых до 52,5 млн тонн.