Салат "Оливье" подорожал: сколько придется заплатить за традиционное новогоднее блюдо

Приготовление трех килограммов блюда обойдется в 166 гривень.

Салат "Оливье", который является традиционным блюдом на новогодне-рождественских столах украинцев, подорожал. Цены на продукты, которые входят в салат, за год выросли более чем на четверть.

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Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

В Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей подсчитали, что приготовить салат "Оливье" обойдется на 36 гривень больше, чем в прошлом году. За полтора месяца до Нового года ингредиенты на три килограмма салата "Оливье" стоят 166 гривень.

Напомним, в 2017 году приготовления тех же трех килограммов салата стоило 130 гривень.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2018 года в годовом выражении по сравнению с октябрем 2017 года - составляла 9,5%, ускорившись с 8,9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 10,1%, правительство - 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 9% и 10%, соответственно.