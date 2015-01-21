В России из-за роста цен Генпрокуратура начала массовые проверки магазинов

В России с 20 января Генпрокуратура начала массовые проверки ритейлеров, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей розничных сетей.

По их словам, сотрудники ведомства при проверках ссылаются на письмо генпрокурора России Юрия Чайки с поручением проверить с 20 по 23 января ценообразование розничных магазинов.

В магазинах X5 Retail Group 20 января прошло порядка 20 проверок с участием прокуратуры и других контролирующих органов, заявил представитель группы Владимир Русанов.

В «Ашане» прокурорские проверки прошли в Казани, Самаре, Екатеринбурге, уточнила представитель ритейлера Мария Курносова.

«Проверяющие выбирают в основном социально значимые товары и проверяют их ценообразование», — сказала она.

Также проверки с участием прокуратуры прошли накануне в магазинах «Дикси», подтвердила представитель ритейлера Екатерина Куманина.

В декабре 2014 года часть социально значимого продовольствия в российских регионах подорожала более чем на 30%, свидетельствуют данные Росстата. Формально это дает правительству возможность вводить госрегулирование цен: закон о торговле позволяет ему устанавливать предельно допустимые цены на социально значимые товары в регионах, если в течение любых 30 дней их цена вырастает на 30% или более. Вводить такие ограничения можно на срок до 90 дней.

Для этого в правительство должно обратиться Минэкономразвития с данными Росстата о росте цен. Будет ли министерство рекомендовать правительству использовать право на замораживание цен пока под знаком вопроса.

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К социально значимым относится более 20 наименований продовольственных товаров: мясо разных видов, рыба, яйца, крупы, мука, овощи, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, сахар и соль, хлеб, чай, яблоки и др.

Если понадобится, правительство может взяться за регулирование цен на продовольствие, согласился в начале этой недели вице-премьер Аркадий Дворкович, но пока этот механизм не используется, чтобы не спровоцировать дефицит.

Ограничение розничных цен, если оно будет введено, больше ударит по поставщикам, чем по ритейлерам, считает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. Ритейлеры не станут закупать товар себе в убыток, не имея возможности компенсировать рост закупочной цены в рознице, и будут стараться адаптировать ассортимент и ценообразование так, чтобы сохранить уровень доходности продаж, объясняет она.

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Кроме того, розничные сети, как и поставщики, могут, не повышая цену на конкретный товар, компенсировать недополученный доход повышением цен на товары-аналоги или другие, не подпадающие под ограничения продукты, указывает Колупаева: например, не повышая цены на простой кефир, сделать более дорогим кефир с фруктовыми добавками. Ритейлеры не раз заявляли, что не принимают необоснованный рост цен от поставщиков.