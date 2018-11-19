Эксперты снизили прогноз производства сахара до 1,7 миллиона тонн

Прогноз снижен из-за низкой сахаристости сахарной свеклы, несмотря на рекордный показатель средней урожайности.

Эксперты Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" (НАСУ) снизили прогноз производства сахара в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 – август 2019) до 1,7 миллиона тонн с 2 миллионов тонн из-за низкой сахаристости сахарной свеклы.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации в ответ на запрос УНИАН.

"Несмотря на то, что урожайность рекордно высокая в этом году, сахаристость является одной из самых низких, поэтому прогноз по производству сахара пришлось снизить. По прогнозам НАСУ "Укрцукор", в текущем сезоне ожидаем 13,8 миллиона тонн сахаросырья и производство сахара на уровне 1,7-1,75 миллиона тонн", - цитирует пресс-служба слова аналитика сырьевых рынков и сельского хозяйства ассоциации Василия Долинского.

Так, по словам Долинского, средняя урожайность сахарной свеклы в текущем году составляет около 490 ц/га, что является рекордным показателем. Он отметил, что самая высокая урожайность наблюдается во Львовской, Винницкой и Киевской областях, а самая низкая - в Кировоградской и Харьковской.

"В текущем сезоне выдались хорошие условия для сбора урожая, теплая и сухая осенняя погода облегчила аграриям копку и вывоз корнеплодов с полей. Стоит отметить невысокую загрязненность сахарной свеклы, которая поступала на производство", - отметил Долинский.

По его словам, в текущем маркетинговом году план сбора урожая сахарной свеклы опережает прошлогодний на 3%. В то же время аналитик отметил отставание на 140 тысяч тонн в сборе сахаросырья по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты ассоциации прогнозировали производство сахара в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 – август 2019) на уровне чуть менее 2 миллионов тонн, несмотря на сокращение количества работающих заводов.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% по сравнению с предыдущим МГ - до 2,14 миллиона тонн.