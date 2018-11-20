Миллионы украинцев могут пожаловаться в ЕСПЧ из-за моратория на продажу земли - судья

ЕСПЧ, признав мораторий таким, что нарушает право на собственность, в своем решении четко не определил возможность назначения денежных компенсаций.

Около 7 миллионов украинцев могут пожаловаться в Европейский суд по правам человека из-за запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом рассказала судья ЕСПЧ Анна Юдкивская в интервью "Европейской правде".

"Я не хочу даже представлять этого момента. Поэтому рассчитываю, что государство будет действовать добросовестно, и мы этого избежим: мораторий каким-то образом будет изменен и больше не будет означать совершенно непропорционального вмешательства государства в право собственности индивидуума", - сказала Юдкивская.

Она отметила, что этот вопрос является приоритетом также для Комитета министров Совета Европы, где от Украины требуют плана действий, как эти изменения должны произойти.

Читайте такжеКСУ отказался оценивать мораторий на продажу земли

"Причем нет требования полностью отменить мораторий уже завтра. Но государство должно что-то сделать для 7 млн своих граждан, чтобы не допустить дальнейшего нарушения их права собственности", - сказала судья.

В то же время Юдковская подчеркнула, что ЕСПЧ, признав мораторий нарушающим право на собственность, в своем решении четко не определил возможность назначения денежных компенсаций.

"Суд был очень-очень осторожным в этом чувствительном вопросе. Мы хорошо помним печальный опыт с пилотным "делом Иванова", после которого к нам поступило тысячи похожих жалоб. Но если по делу Иванова есть 200 тысяч потенциальных заявителей, права которых нарушены, то по делу о моратории их количество может достигать 7 млн", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в мае Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу земли. В частности, ЕСПЧ определил, что абсолютный запрет в Украине на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.