Украинские аграрии намолотили рекордные 66,4 миллиона тонн зерновых

Исторический рекорд производства зерновых в 2018 году удалось достигнуть благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума - около 34,8 миллиона тонн.

Украинские аграрии по состоянию на 19 ноября намолотили рекордные 66,4 миллиона тонн зерновых с площади 14,3 миллиона га, или 96% к прогнозу, превысив таким образом прошлый исторический максимум на 4 тысячи тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

"Учитывая достаточно благоприятные погодные условия для поздних яровых культур, наши аккуратные прогнозы о рекордном урожае за всю историю независимости Украины начинают оправдываться. В данный момент, когда уборка зерновых еще продолжается, имеем более 66 миллионов тонн, что уже превышает предыдущий показатель 2016 года", - цитирует пресс-служба слова Мартынюка.

Так, по состоянию на 19 ноября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 14,3 миллиона га (или 96% к прогнозу) и намолочено 66,4 миллиона тонн при урожайности 46,5 ц/га.

При этом, по словам Мартынюка, исторический рекорд производства зерновых в 2018 году удалось достигнуть благодаря высокому урожаю кукурузы, который также ожидается на уровне исторического максимума - около 34,8 миллиона тонн.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в 2018 году впервые будут зафиксированы рекордные показатели сбора и урожайности сои и подсолнечника.

Отмечается, в частности, что по состоянию на 19 ноября собрано 31,3 миллиона тонн на площади 4,1 миллиона га при урожайности 75,9 ц/га, которая также является самым высоким показателем за всю историю независимости Украины. В то же время украинские аграрии собрали 13,8 миллиона тонн подсолнечника на площади 6 миллионов га, или 99,8% к прогнозу при урожайности 22,8 ц/га; cои собрано 4,3 миллиона тонн на площади 1,7 миллиона га, или 99% к прогнозу при урожайности 25,7 ц/га.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в 2018 году до 64 миллионов тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.

Прошлый исторический рекорд украинские аграрии установили в 2016 году, собрав 66 миллионов тонн зерновых, что на 5,9 миллиона тонн больше, чем в 2015 году.