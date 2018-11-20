Украина увеличила экспорт замороженной рыбы почти на 70%

Самыми крупными импортерами украинской замороженной рыбы стали Молдавия, Германия, Венгрия, Азербайджан, Румыния, Грузия и Беларусь.

Украинские производители в январе-сентябре текущего года увеличили экспорт замороженной рыбы на 66,5% - до 1 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

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"По итогам 9 месяцев 2018 года Украина экспортировала 454 тонны замороженной рыбы на общую сумму 1 миллион долларов. В абсолютном измерении это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в денежном - на 66,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым крупным импортером этой продукции в 2018 году стала Молдавия, которая импортировала 112 тонн замороженной рыбы на сумму 196 тысяч долларов. Также среди наиболее крупных стран-импортеров Германия, которая импортировала 103 тонны на сумму 334 тысячи долларов, Венгрия - на сумму 194 тысячи долларов, Азербайджан - на 94 тысячи долларов, Румыния - 45 тысяч долларов, Грузия - 56 тысяч долларов и Беларусь - на 26 тысяч долларов.

В пресс-службе добавили, что за 9 месяцев 2018 года больше всего было экспортировано форели - 54 тонны на общую сумму 259 тысяч долларов, карпа - 29 тонн на 84 тысячи долларов, сельди - 11,6 тонны на 13 тысяч долларов, а также 319 тонн другой замороженной рыбы на сумму 534 тысячи долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт рыбы и водных биоресурсов на 26,5% - до 10,6 тысячи тонн.

По данным Госрыбагентства, в 2017 году в Украине выловили 94,2 тысячи тонн рыбы и водных биоресурсов, что на 6,6% больше, чем в 2016 году.

Общий объем производства товарно-пищевой рыбной продукции в Украине в 2017 году составил 63,3 тысячи тонн, что на 1,1% больше, чем в 2016 году.