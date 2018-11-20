Крупнейший производитель курятины в Украине купил словенскую компанию

Агрохолдинг МХП подписал соглашение о покупке словенской птицеводческой фабрики Perutnina Ptuj.

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) подписал соглашение о покупке 90,68% выпущенного акционерного капитала словенской птицеводческой фабрики Perutnina Ptuj.

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Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

"MHP SE, одна из ведущих международных агропромышленных групп, после заявления о намерении покупки компании Perutnina Ptuj D.D. (‘Perutnina’) 26 сентября 2018 года, сегодня объявляет, что MHP SE подписал соглашение о покупке 90,692% выпущенного акционерного капитала компании Perutnina, вертикально интегрированной компании с надежной репутацией в Южно-Восточной Европе, включая Словению", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидаемая операция подлежит обычным условиям закрытия, включая получение разрешения от антимонопольного органа.

Таким образом МХП делает стратегический шаг по расширению деятельности, который принесет компании дополнительную ценность и усилит ее позицию в качестве глобального игрока.

Также отмечается, что МХП планирует увеличить объемы продаж существующих брендов и продуктов Perutnina на Балканах и в Восточной Европе.

Как сообщал УНИАН, ранее агрохолдинг МХП получил разрешение Комиссии по защите конкуренции Сербии на приобретение 90,69% акций словенской компании Perutnina Ptuj.

В течение следующих пяти лет МХП намерен инвестировать в птицеводческую и мясоперерабатывающую фабрику Perutnina Ptuj в Словении 200 млн евро.

МХП по итогам 2017 года получил 230 млн долл. чистой прибыли, что в 3,3 раза больше, чем за 2016 год. Выручка холдинга за 2017 год увеличилась на 13% и составила 1,288 млрд долл.

В 2017 году "Мироновский хлебопродукт" реализовал 532,727 тыс. тонн профильной продукции, что соответствует уровню 2016 года.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. Земельный банк компании составляет около 370 тыс. гектаров.