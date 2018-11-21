Саудовская Аравия сняла запрет на ввоз рогатого скота из Украины

Решение было принято по результатам визита в Украину технической комиссии Королевства Саудовская Аравия по оценке украинской системы госконтроля выращивания крупного и мелкого рогатого скота.

Саудовская Аравия сняла запрет на ввоз живого крупного и мелкого рогатого скота, поскольку санитарные нормы в Украине соответствуют требованиям Международного эпизоотического бюро и требованиям страны-импортера.

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"Министерство экологии водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия приняло решение о снятии запрета на импорт из Украины живого рогатого скота и мелкого рогатого скота для убоя и разведения в связи с тем, что санитарные нормы в Украине соответствуют требованиям Международного эпизоотического бюро, а также требованиям Королевства Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это решение было принято по результатам визита в Украину технической комиссии Королевства Саудовская Аравия по оценке украинской системы государственного контроля выращивания крупного и мелкого рогатого скота с целью возможности его экспорта на рынок Саудовской Аравии.

Как сообщал УНИАН, в августе Саудовская Аравия изучала возможность импорта украинского крупного и мелкого рогатого скота.

В 2017 году Украина и Саудовская Аравия подписали меморандум об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.