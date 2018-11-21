Prozorro запустило продажу прав на аренду земли

Первые аукционы завершатся уже через месяц.

Государственное предприятие "Прозорро.Продажи" приступило к проведению первых аукционов по продаже прав на аренду земельных участков в Украине.

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Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности директора "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

"Первые три участка в Ивано-Франковской, Винницкой и Волынской областях уже готовы к появлению в системе, они появятся сегодня-завтра", - сказал он.

Также Соболев отметил, что завершить эти пилотные аукционы планируется через месяц - именно тогда ожидаются первые результаты по данной инициативе.

На данный момент к госпредприятию присоединились десять электронных площадок, через которые будут добавляться участки.

Как добавил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, продажа этих лотов не будет отличаться от других аукционов, которые проводит ГП "Прозорро.Продажи".

"Мы запускаем то, что обещали несколько месяцев назад... Мы надеемся, что это будет первым шагом, чтобы доказать обществу, налогоплательщикам и политикам, что эти процессы могут быть прозрачными и эффективными, и что там не будет проблем, которыми пугают популисты, что все достанется олигархам и заграничным компрадорам", - сказал он.