На Закарпатье зафиксировали новый случай чумы свиней

Случай заболевания зафиксирован в Береговском районе.

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Береговском районе Закарпатской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно информации главного управления Госпродпотребслужбы, в указанном регионе с 16 по 21 ноября зарегистрирован один случай заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, за семь месяцев 2018 года в Украине было зарегистрировано 60 случаев АЧС среди домашних животных.

В 2017 году в Украине было зарегистрировано 163 случая АЧС.

По опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.