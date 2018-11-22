30 миллионов коров: «Укрлендфарминг» заявляет о планах возрождения скотоводства в Украине

Ситуацию с сокращением поголовья крупного рогатого скота в Украине эксперты называют катастрофической.

Крупнейший агрохолдинг Украины, Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, заявляет о возможности увеличения и возрождения животноводства в Украине. По мнению директора по производству группы Василия Лободы, Украина может содержать больше 30 млн голов коров.

Ситуацию с сокращением поголовья крупного рогатого скота в Украине эксперты называют катастрофической. В начале 90-х поголовье составляло 25 млн голов, сегодня - меньше 4 млн. Пример агрохолдинга Укрлендфарминг, который успешно развивает животноводство в кластерах компании, показателен: он развенчивает миф о том, что животноводство в Украине не может быть перспективным направлением . За 5 лет компании удалось нарастить поголовье мясного скота в 2,5 раза, а молочные коровы на фермах компании дают надои на уровне европейских.

Как заявляет директор по производству группы Василий Лобода, компания стабильно удерживает поголовье КРС в своих кластерах, а при государственной поддержке поголовье коров по всей Украине может вырасти до 30 и более млн голов: «Все свои усилия я пытался направить на сдерживание этого падения. В масштабах компании мне это удалось. И я этому рад. Хочется сделать подобное теперь и в масштабах Украины. Можем очень быстро запустить в масштабах Украины этот проект. У нас даже есть разработанная программа, включающая молочное и мясное животноводство. На приобретение 100 тыс. голов нетелей - 80 тыс. молочного, 20 тыс. мясного стада из самых развитых стран мира. Конечно, такой масштабный проект нуждается в государственной поддержке и банковских кредитах. Это будет прорыв и пример для всей Украины в плане развития животноводства. А огромные территории, поймы рек, оврагов, где мы можем выпасать мясной скот, позволили бы получать совсем недорогую по себестоимости говядину. Украина - очень большая территория. Мы не меньше Франции и Германии. Поэтому я считаю, что наша страна может точно удерживать 30 и более миллионов голов КРС ».

По мнению директора по производству Укрлендфарминг, Украина имеет очень хорошие перспективы завоевать мировые рынки сбыта: «Нам это удастся, потому что таких больших масштабов климатических условий и участков земли нет в Европе нигде. И Ближний Восток, и Северная Африка - точно тот рынок сбыта, который постоянно будет требовать эту продукцию. Мы это можем сделать ».

Один из крупнейших налогоплательщиков Украины Укрлендфарминг создал 11 кластеров, которые работают почти во всех областях Украины. Агропроизводитель управляет земельным банком, крупнейшей в Европе сетью элеваторов, а также семенными заводами, птицефабриками и мясокомбинатами.