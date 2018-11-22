Украина увеличила экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию: что покупают

Основными товарами украинского аграрного экспорта на рынки Саудовской Аравии стали зерновые культуры, растительные масла, мясо и субпродукты.

Украина в январе-сентябре текущего года увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на рынок Саудовской Аравии на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 362,9 млн долл.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой.

"Я очень рада отметить положительную динамику развития двухсторонней торговли аграрными и пищевыми товарами между нашими странами. По результатам января-сентября 2018 года украинский экспорт на рынок КСА составил 362,9 млн долл. и увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - цитирует пресс-служба слова Трофимцевой по итогу встречи с заместителем министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Ахмедом бин Салих Аль-Хамши.

При этом замминистра отметила готовность Украины быть ключевым партнером Королевства Саудовской Аравии в вопросах обеспечения продовольственной безопасности КСА, поскольку согласно секторальной экспортной стратегии Украины КСА входит к перечень приоритетных стран с целью развития торгово-экономических отношений в агропромышленном комплексе до 2026 года.

Она добавила, что на сегодняшний день основными товарами украинского аграрного экспорта на рынки Саудовской Аравии стали зерновые культуры, растительные масла, мясо и субпродукты. По словам Трофимцевой, основными заданиями является расширение ассортимента продукции, которую Украина экспортирует в КСА.

"Речь идет о меде, сертифицированной органической продукции, кондитерских изделиях, ягодах и фруктах и продуктах их переработки. Со своей стороны мы заинтересованы в импорте саудовских фруктов, например, фиников", - отметила Трофимцева.

Также, по ее словам, украинские операторы рынка зерновых заинтересованы в наращивании экспорта в Саудовскую Аравию и готовы ознакомиться с процедурами и нормами, необходимыми для участия в тендерах на пшеницу и ячмень, что предлагается Саудовской организацией зерна. Кроме того, во время встречи также обсуждалось предоставление саудовской стороной информации о фитосанитарных требованиях для ввоза яблок и ягод в КСА и другие вопросы сотрудничества в сфере фитосанитарии и ветеринарии.

Замминистра также отметила важность инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе для развития двухсторонней торговли.

"Мы уже имеем успешные примеры прямых инвестиций саудовского бизнеса в украинский аграрный сектор и будем делать все необходимое, чтобы количество общих предприятий, направленных на высокотехнологическое производство и переработку сельскохозяйственной продукции с целью экспорта, росла", - подчеркнула Трофимцева.

Она также добавила, что в рамках уже существующего меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством КСА об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, украинская стороне готова на постоянной основе обмениваться информацией о возможных направлениях для общей реализации инвестиционных проектов между странами.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кабинет министров Украины и правительство Королевства Саудовская Аравия подписали меморандум об инвестиционном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, который предполагает активизацию сотрудничества между государствами в этой отрасли и привлечение инвестиций в отечественную аграрную сферу.

Выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16%, до почти 18 млрд долл.