Россельхознадзор советует импортерам вести товар в РФ в обход Украины

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) рекомендует импортерам продуктов питания везти свою продукцию в Россию в обход Украины.

«Ввиду отсутствия конструктивного диалога со стороны Украины Россельхознадзор предлагает участникам ВЭД (внешнеэкономической деятельности – УНИАН) временно использовать морские логистические пути через порты Краснодарского края», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Причиной недовольства ветеринарного и фитосанитарного ведомства страны-агрессора стало то, что Украина запретила транзит в Россию через свою территорию яиц из Турции, при этом оперативно оформляет транзитные сертификаты на продукцию стран Евросоюза. «Исходя из чего Россельхознадзор вынужден констатировать выборочный подход украинских коллег при проведении этой работы», - говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор заявил, что приступает к более пристальному рассмотрению транзитных сертификатов на продукцию украинского происхождения, следующую транзитом через территорию России в третьи страны.

Как сообщал УНИАН, в январе Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила поставки инкубационных яиц из Турции в страну, а также транзит по ее территории. Причиной запрета стали вспышки опасных для птицы болезней в Турции. Россельхознадзор воспринял это ограничение как недопуск транзита через Украину турецких яиц в Россию.