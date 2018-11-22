Урожай зерновых в Украине бьет рекорды

Украинские аграрии по состоянию на 22 ноября намолотили 67,6 млн тонн зерновых.

Украинские аграрии по состоянию на 22 ноября намолотили 67,6 млн тонн зерновых с площади 14,4 млн га, или 97% к прогнозу при урожайности 46,8 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, ранних зерновых и зернобобовых намолочено 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы - 32,2 млн тонн с площади 4,2 млн га, или 92% к прогнозу при урожайности 76,3 ц/га; гречихи - 136 тыс. тонн с площади 108 тыс. га, или 99% к прогнозу при урожайности 12,6 ц/га; проса - 78 тыс. тонн с площади 51 тыс. га, или 98% к прогнозу при урожайности 15,4 ц/га.

Кроме того, подсолнечника собрано 13,8 млн тонн с площади 6 млн га (99%) при урожайности 22,8 ц/га; сои - 4,3 млн тонн с площади 1,7 млн га (99%) при урожайности 25,7 ц/га; рапса - 2,7 млн тонн с площади 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 13,3 млн тонн с площади 270 тыс. га, или 97% к прогнозу при урожайности 49 ц/га.

В министерстве отметили, что наряду с уборкой зерновых в Украине продолжается посевная кампания. Так, по состоянию на 22 ноября украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 7,1 млн га, или 98% к прогнозированным 7,2 млн га.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2018 году уже превысил исторический максимум 2016 года, когда было собрано 66 млн тонн зерновых.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.