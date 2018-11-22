Рада приняла отставку министра аграрной политики Кутового

Тарас Кутовой 23 мая 2017 года написал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Верховная Рада Украины приняла отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Читайте такжеГройсман прокомментировал отставку главы Минагропрода Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление поддержали 257 народных депутатов из 349, зарегистрированных в сессионном зале. Постановление вступает в силу со дня принятия. Как сообщал УНИАН, 23 мая 2017 года Кутовой написал заявление об отставке с должности министра агрополитики.

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