Рада приняла отставку министра аграрной политики Кутового
18:34, 22 ноября 2018Агро
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Тарас Кутовой 23 мая 2017 года написал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия.
Депутаты приняли отставку Кутового / фото УНИАН
Верховная Рада Украины приняла отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление поддержали 257 народных депутатов из 349, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановление вступает в силу со дня принятия.
Как сообщал УНИАН, 23 мая 2017 года Кутовой написал заявление об отставке с должности министра агрополитики.
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