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Рада приняла отставку министра аграрной политики Кутового

18:34, 22 ноября 2018
Агро
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Депутаты приняли отставку Кутового / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление поддержали 257 народных депутатов из 349, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановление вступает в силу со дня принятия.

Как сообщал УНИАН, 23 мая 2017 года Кутовой написал заявление об отставке с должности министра агрополитики.

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Теги: #Рада#Минагропрод#отставка Кутового