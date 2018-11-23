Верховный суд окончательно вернул государству 19 гектаров "частной границы" на Закарпатье

Указанные земли в пределах пограничной полосы и обороны, расположенные между КПП «Косино» и КПП «Лужники», были незаконно переданы в частную собственность гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства.

Верховный суд оставил в силе решения, вынесенные в пользу государства по делам о незаконном приобретении в частную собственность гражданами земель в пределах пограничной полосы общей площадью 19 га в Закарпатской области.

Читайте такжеВенгрия считает законной выдачу паспортов украинцам

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, в 2014 году Главное управление Госземагентства в Закарпатской области передало 10 гражданам в частную собственность эти земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства.

"Однако спорные земли входят в состав пограничной полосы, находящейся под охраной Мукачевского пограничного отряда, и расположены между КПП "Косино" и КПП "Лужники" в зоне обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и ограждений линии государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что таким образом были нарушены требования ст. 20, ст. 77, ст. 84 Земельного кодекса Украины, законов Украины «Об использовании земель обороны», «О государственной границе Украины», «О Государственной пограничной службе Украины».

В дальнейшем незаконно полученные в собственность земли гражданами были отчуждены в пользу двух физических лиц.

Прокуратура Закарпатской области предъявила иски о признании недействительными и отмене приказов областного управления Госземагентства и возвращении земельного участка в государственную собственность.

Решениями судов первой и апелляционной инстанций исковые требования прокурора Закарпатской области были удовлетворены.

"Вместе с тем, не оставляя попыток сохранить в своем противоправном владении указанные земли, ответчики обратились с кассационными жалобами в Верховный суд, который по результатам рассмотрения дела отклонил их жалобы, а судебные решения оставил без изменений", - сообщили в прокуратуре.