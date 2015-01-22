Украина хочет сохранить у себя бренды «Массандра», «Магарач» и «Новый свет»

В оккупированном Россией Крыму расположены 23 государственных предприятия, которые находятся в сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, и они должны быть перерегистрированы в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на слова главы министерства Алексея Павленко.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму виноделы получили российские лицензии«Сегодня в планах Минагропрода перерегистрация их (крымских предприятий – УНИАН) в Киеве. Мы должны сохранить самобытные украинские бренды. Это дело чести. Я понимаю, что много времени прошло. Но, уверен, не все еще потеряно», - цитирует пресс-служба министра.

По его словам, в частности, речь идет о таких государственных предприятиях, как производители вина «Массандра», «Магарач» и «Новый свет».

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года самопровозглашенные власти полуострова национализировали более 150 крымских предприятий как государственной, так и частной формы собственности.