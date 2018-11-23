Nestle объявила о принудительном выкупе акций львовской кондитерской фабрики «Свиточ»

На сегодняшний день корпорации Nestle принадлежит 461,8 тыс. простых именных акций фабрики "Свиточ", что составляет 96,9% от их общего количества.

Один из крупнейших производителей продуктов питания в мире - швейцарская корпорация Nestle, владеющая контрольным пакетом акций львовской кондитерской фабрики "Свиточ", объявила о принудительном выкупе остатков акций фабрики по цене 3,9 тыс. грн за акцию.

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Об этом говорится в сообщении компании "Львовская кондитерская фабрика "Свиточ" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В сообщении сказано, что компания получила от собственника доминирующего контрольного пакета акций Nestle S.A. публичное безотзывное требование о приобретении акций у всех собственников акций.

Кроме того, указывается, что цена акций определена консалтинговым агентством "БДО Консалтинг" и составляет 3,9 тыс. грн.

Отмечается, что на сегодняшний день корпорации Nestle принадлежит 461,8 тыс. простых именных акций львовской кондитерской фабрики "Свиточ", что составляет 96,9% от их общего количества.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в СМИ появилась информация, что компания Nestle рассматривает возможность покупки кондитерской компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, за 1 млрд долл.

Справка УНИАН. Nestlе S.A. (Швейцария) является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Группе принадлежит 436 фабрик в 83 странах мира. Продукция Nestlе представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. В Украине Nestle принадлежат львовская кондитерская фабрика «Свиточ», торговые марки «Торчин» и «Мивина».