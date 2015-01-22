Украина потеряла 1,5 млн тонн зерновых на оккупированных территориях Донбасса и Крыма

За весь период проведения антитеррористической операции в Украине потеряно около 1,5 млн тонн производства зерновых на оккупированных территориях Крыма и востока Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко сообщил журналистам после встречи с преподавателями и студентами Житомирского национального агроэкологического университета.

«По нашим оценкам, Украина потеряла (за время АТО - УНИАН) около 1,5 млн тонн производства зерновых на оккупированных территориях Крыма и на территориях, где ведутся боевые действия в зоне АТО», - заявил Павленко.

Читайте такжеУкраина до июля сможет экспортировать более 4 миллионов тонн пшеницыПри этом министр также отметил, что, учитывая события на востоке Украины, весенне-полевые работы в стране "пройдут в непростых условиях".

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, в результате боевых действий в Донецкой области посевы сельхозкультур уничтожены на площади 3,3 тыс. га, а аграрии потеряли из-за этого более 16,6 млн грн. Подсчетов по Луганской области министерство не сообщает, однако по информации министерства, зерновые там убраны только с 67% площадей, кукуруза – с 35%.

Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, сообщила Государственная служба статистики.