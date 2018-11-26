Украина увеличила экспорт масличных: список стран-покупателей

Основными импортерами стали страны Европейского Союза, доля которых составила около 60% в общей структуре экспорта масличных из Украины.

Украина в январе-сентябре текущего года увеличила экспорт масличных на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,3 млрд долл.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на слова заместителя директора института Николая Пугачева.

В частности, в сообщении сказано, что по результатам девяти месяцев текущего года лидирующую позицию по объемам экспорта занял рапс. Так, по словам Пугачева, этой культуры на внешние рынки было поставлено 1,7 млн тонн на сумму 698 млн долл. Кроме того, сои за девять месяцев текущего года было экспортировано 1,5 млн тонн на сумму 600 млн долл., а семян подсолнечника - 25 тыс. тонн на сумму более 13 млн долл.

В пресс-службе также отметили, что в январе-сентябре 2018 года около 60% продукции этой группы закупили страны Европейского Союза. Так, наибольшим импортером украинских масличных стала Германия, которая закупила их на сумму 191 млн долл. При этом ее доля в общем экспорте этой украинской продукции составила 14%.

Отмечается также, что доля Бельгии в общем экспорте украинских масличных за девять месяцев текущего года составила 13,2%, Турции - 13%, Франции - 8,2%, Беларуси - 6%, Нидерландов - 5,8%, Ирана - 5,4%, Польши - 4,6%. В то же время, по словам эксперта, общая доля этих стран превысила 70% от общего экспорта этой группы продукции за девять месяцев текущего года.

Пугачев также добавил, что в январе-сентябре этого года Украина экспортировала жиров и масла на общую сумму 3,2 млрд долл., что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперт отметил, что основным товаром этой группы за отчетный период стало масло подсолнечное, которого на внешние рынки украинские производители поставили на общую сумму 2,9 млрд долл, или на 0,3 млрд долл. меньше, чем за девять месяцев 2017 года.

При этом, отметил эксперт, основным импортером украинского масла является Индия, доля которой в структуре украинского экспорта этой продукции составила 42%. Кроме того, наибольшими импортерами украинского масла в январе-сентябре этого года стали Китай с долей 7,7%, Ирак - 6,1%, Нидерланды - 5,5%, Италия - 5,4% и Испания с долей 4,8%. Совокупно на эти страны пришлось около 72% стоимости олий и жиров, отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, объемы экспорта масличных культур в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) увеличились на 52% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 3,5 млн тонн.