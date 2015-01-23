Информацию о распределении господдержки аграриев хотят сделать публичной

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено разработать новую редакцию закона о поддержке сельского хозяйства, предусмотрев в ней необходимость публикации информации о распределении бюджетной поддержки сельхозпроизводителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в пятницу сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Лапа.

«Мы хотим в новой редакции выписать закон о государственной поддержке сельского хозяйства Украины. Будут абсолютно четкие и прозрачные принципы предоставления государственной поддержки», - сказал Лапа.

По его словам, в своем законопроекте Минагропрод будет инициировать публикацию реестра претендентов на получение бюджетной поддержки, а также реестра производителей, которые получают государственную поддержку.

Читайте такжеРада одобрила поддержку небольших животноводческих фермКроме того, в новой редакции закона о поддержке сельского хозяйства, над которой уже работает аграрное министерство, по словам Лапы, будет уделено внимание поддержке малых сельхозпроизводителей. Принципы такой поддержки будут сформированы на основе опыта постсоветских стран Восточной Европы, которым удалось достичь в этом успеха.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в программе действия правительства пообещал в 2015 году инициировать принятие новой редакции закона о государственной поддержке сельского хозяйства.