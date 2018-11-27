Минагропрод оценил влияние военного положения на украинский рынок продовольствия

В ведомстве отметили, что основные риски касаются рыболовной отрасли и работы экспортной инфраструктуры.

Введение военного положения (ВП) на отдельных территориях Украины не повлияет на обеспечение украинских рынков продовольствием, поскольку предложение основных продовольственных товаров превышает прогнозированный спрос.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в Facebook.

"Поскольку социальный аспект является для нас наиболее важным, отдельно вынесу тезис о том, что риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности десяти областей с ВП, отсутствуют. Предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозированный спрос, а большинство областей, в которых введено ВП, являются профицитными", - написал он.

В то же время, Мартынюк отметил, что Министерство аграрной политики и продовольствия проанализировало риски, которые несет для аграрной отрасли эскалация конфликта в Азовском море и обусловленный этим режим военного положения.

Так, по словам Мартынюка, основные риски касаются рыболовной отрасли в Азовском море.

"Азовское море генерирует часть вылова, и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыболовам было рекомендовано в качестве предупреждающей меры вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось", - объяснил Мартынюк, добавив, что степень риска для отрасли все еще не определена.

Еще одним риском введения военного положения Мартынюк назвал сокращение объемов перевалки через порты "Бердянск" и "Мариуполь" и перенаправление потоков в порты Одессы в связи с напряженной ситуацией в Приазовье и непредсказуемыми действиями Российской Федерации.

"В прошлом году через порты Азова было экспортировано около 5% от общего экспорта зерна. Это много, но период сверхвысокой месячной интенсивности экспорта в этом сезоне мы уже проходим, поэтому даже учитывая некоторые нюансы работы "Укрзализныци", больших проблем от возможной концентрации экспортных потоков мы не ожидаем. Месяц назад было бы намного сложнее", - уточнил он, оценив степень риска этого фактора как среднюю.

Кроме того, по словам Мартынюка, режим военного положения может сказаться на работе экспортной инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что это лишь предположение, так как на сегодняшний день ее работа идет бесперебойно. Он также отметил еще один фактор "непреодолимого влияния" - "военную нужду". Так, по его словам, приоритет в поставке вагонов и подаче тяги будет у военных грузов. В то же время, добавил Мартынюк, степень влияния этого фактора будет зависеть от слаженной работы транспортной инфраструктуры.

Также Мартынюк отметил юридические риски, связанные с выполнением контрактов и определением форс-мажора, поскольку практика применения форс-мажора будет зависеть от того, как этот пункт был выписан в отдельном контракте.

"Никто из сознательных игроков рынка им не будет злоупотреблять, поскольку на кону репутация компании и страны в целом как надежного поставщика", - подчеркнул Мартынюк.

Он добавил, что по состоянию на вчерашний вечер отгрузки осуществлялись в штатном режиме и оценил степень риска этого фактора как средний.

Также Мартынюк упомянул возможность колебаний цен как реакцию на эскалацию конфликта, повышение цены фрахта судов, а также повышение страховых премий.

В то же время, Мартынюк подчеркнул, что эти факторы будут изменятся в соответствии с развитием ситуации и являются предварительными прогнозами и оценками.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00. Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете «Голос Украины».