Михаил Соколов: Малый и средний бизнес практически никакой поддержки не получает. Поскольку власть неспособна справедливо распределить шесть миллиардов, мы призываем вообще отменить дотации для аграриев

В свежепринятом бюджете правительством Гройсмана заложены почти 7 миллиардов гривен на дотации и помощь аграриям. Фермеры, вроде бы, должны быть довольны – но, на деле, малый и средний агробизнес требует от правительства отмены всей этой распиаренной господдержки. УНИАН решил выяснить, в чем тут дело, и пришел на разговор к участнику рынка, заместителю председателя Всеукраинской Аграрной Рады. В разговоре со специалистом выяснилось, что программы поддержки аграриев разрабатываются правительством так, чтобы деньги по ним уходили только крупным агрохолдингам – бизнесу соратников президента; средства, которые закладываются для поддержки малого фермерства – самим фермерам получить почти нереально. Получается, что их Кабмин год от года попросту «экономит». Вроде, и об аграриях позаботились, и при принятии бюджета на этом пропиарились – а, на деле, деньги потратить на фермеров заведомо нельзя, можно в конце года недовыполнение бюджета этими статьями расходов прикрыть.

Михаил, прошла информация, что аграрные ассоциации призывают президента Порошенко отменить механизм дотаций. Это соответствует действительности? Это же невероятно!

Действительно, не так давно несколько аграрных ассоциаций – Всеукраинская Аграрная Рада, Аграрный союз Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Украинская аграрная конфедерация, Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов и Союз птицеводов Украины, обратились к президенту с просьбой отменить механизм дотирования аграриев. Мы решили – если эта поддержка существует в таком уродливом виде, то уж лучше без нее. Она нам не нужна. Не хотим, чтобы якобы за поддержкой аграриев прикрывались отнюдь не хорошие дела и поступки.

В связи с этим просим сэкономленные средства использовать на более нужные всем вещи. Первое, принять закон о снижении налоговой ставки на отдельные продукты питания, что должно привести к их удешевлению. Речь идет в первую очередь о молоке, мясе и овощах. На это должно уйти четыре миллиарда гривень.

И второе. Оставшуюся сумму оставить в бюджете для компенсации бюджетных потерь от принятия закона о налоге на выведенный капитал. Это то, что нужно всей экономике, не только аграриям

То есть, мы говорим власти – отказываемся от господдержки, только примите вот эти две вещи, которые нужны не только нам, но и людям, и всему бизнесу.

А что не так с дотациями? Почему вокруг этих дотаций вот уже несколько лет возникают скандалы – крупные агрохолдинги, в частности МХП друга президента Косюка, помощь из бюджета любезно получают, а малые и средние аграрные предприятия – нет?

Потому что власть специально так выстроила систему дотаций. Чтобы дотации реально доходили до малого и среднего бизнеса, нужно, чтобы они были, во-первых, простые, а во-вторых давали именно то, что нужно малому и среднему бизнесу.

А что им нужно?

Нужно, прежде всего, кредитование под какие-то вменяемые проценты. Дело в том, что крупные компании могут дешево кредитоваться за рубежом, получать кредиты под низкие проценты. А средний и малый бизнес такой возможности лишен. И в результате он вынужден кредитоваться у отечественных банков под очень высокие процентные ставки. В этом году мы выступили за то, что нужно реализовать программу по компенсации процентных ставок, а не дотировать строительство ферм крупным бизнесом.

И компенсировать ставки необходимо именно малому и среднему аграрию, который берет кредиты на текущую деятельность. И без всяких ограничений.

Единственное ограничение, которое может быть и которое мы предлагали – размер компенсации ставки не должен превышать десять миллионов гривень в одни руки.

Почему такая граница?

Потому что такая компенсация соизмерима с кредитом в сто миллионов. А такой кредит как раз и может потянуть среднее предприятие.

А разве такой программы сейчас нет?

Такая программа есть, но с кучей ограничений. В частности, относительно площади земель в обработке. Или еще одно очень интересное ограничение – Кабмин почему-то сам устанавливает, в каких банках аграрии должны кредитоваться, а в каких – нет. Доходит до смешного – банк выдает аграрию кредит под сумасшедший процент, но государство отказывает в компенсации потому, что… высокая ставка. Так в этом же и проблема! Именно из-за высокой стоимости кредитных ресурсов и страдают аграрии. В итоге – программа на бумаге есть, а воспользоваться ею не могут.

Сколько денег на данную программу было заложено в бюджете на 2018 год?

Выделено было всего шестьдесят шесть миллионов из более шести миллиардов гривень, которые предназначались на дотации.

Но из-за ограничений даже эту мизерную сумму аграрии не выбрали. Фактически, это – искусственно созданная ситуация, которая позволяет Министерству аграрной политики манипулировать цифрами относительно сумм выплаченных дотаций. И когда не выбирается сумма денег по одной программе, их потом перебрасывают на одну-единственную, которая пользуется ошеломляющим успехом. Это – компенсация строительства животноводческих ферм. А кто в течение года строил ферму? – «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка. Поэтому он почти полтора миллиарда гривень (!) получил в прошлом году и уже свыше восьмисот миллионов – в этом.

Уточните, а почему не подходит аграриям, когда министерство создает список уполномоченных банков, в которых можно кредитоваться?

Во-первых, уже попахивает коррупцией, когда власть сама определяет, в каком банке можно обслуживаться, а в каком – нет.

Во-вторых, самая банальная ситуация. Есть аграрии, которые всю жизнь обслуживались в одном банке. Но этот банк не вошел в список уполномоченных от министерства. И что тогда делать? Бросить один банк и побежать в другой? А что делать с ранее взятым кредитом? Так и новый кредит не дадут, поскольку старый не погашен и так далее. Уйма вопросов!

Поэтому мы и предлагали ранее – все эти надуманные ограничения убрать. Оставить два критерия – предприятие должно быть аграрным и компенсация не должна превышать 10 миллионов грн в одни в руки. Все, точка.

Михаил, скажите, только одна программа – компенсация кредитных ставок – востребована аграриями, или есть еще?

Да, в прошлом году действовала программа, которая была довольно востребована аграриями, - так называемая квазиаккумуляция НДС. В ее рамках дотации получали производители, которые занимаются прежде всего животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. То есть, те, кто производит высокую добавленную стоимость на гектар. Выплата средств осуществлялась пропорционально объемам реализованной продукции.

Так вот, квазиаккумуляция применялась единственный раз – только в 2017 году. Правда, правительство допустило грубую ошибку в формуле расчета дотаций, из-за которой половину выделенных средств, опять-таки, получили два крупных агрохолдинга – «МХП» и «Укрлендфарминг». Но хоть вторую часть средств все-таки получили другие аграрии.

Но на этот год эту программу взяли и отменили. Хотя нужно было всего-навсего ее в порядок привести. Отчасти это и случилось – с 2018 года, в частности, должно было вступить в силу ограничение выдачи средств по ней одни руки – не более сто пятидесяти миллионов гривень. Таким образом, крупные холдинги, уже не могли бы претендовать на такие крупные суммы дотации из бюджета.

Так, может, из-за этого ее и отменили? Олигархам она стала не интересной…

Ну, получается, что так. Ведь, вместо того, чтобы внести правки и сделать программу справедливой и доступной для всех аграриев, а не подстраивать ее под птицеводов, ее взяли и вовсе отменили.

Тогда на какие программы предусмотрено шесть миллиардов?

Давайте считать. Квазиаккумуляцию отменили, компенсация по кредитам составила шестьдесят шесть миллионов с кучей ограничений, а остальные деньги пошли на такую чудную программу, как компенсация на строительство животноводческих комплексов. Но эти комплексы вводят в эксплуатацию единичные компании. В этой программе участвовало всего пятнадцать предприятий на всю страну! И восемьдесят пять процентов суммы из всех выплаченных по ней средств забрала одна компания – все та же «МХП». Но это же было очевидно еще в прошлом году!

Еще свыше одного миллиарда гривень дали на компенсацию кредитов, которые взяты под строительство все тех же животноводческих комплексов. Но там было ограничение – указаны конкретные банки. Из-за этого программой практически и не воспользовались. Деньги оказались замороженными.

Идем дальше. Фермерам дали миллиард. Из этой суммы почти ничего не освоено. И все потому, что нужно подготовить кучу бумаг для получения средств, а фермеры этого делать не умеют.

Еще около четыреста миллионов было заложено на, казалось бы, прекрасную программу – покупку племенных животных, спермадоз, эмбрионов и т.д. Но эта программа тоже очень плохо выполняется. Почему? Да потому, что в нее не попала иностранная продукция. Ну, скажите, разве передовая генетика находится не за рубежом? И именно там нужно покупать, чтобы увеличить продуктивность в животноводстве. Вот и получается – то, что нужно, как раз купить мы с помощью государства и не можем.

Есть еще одна прекрасная программа – семьсот пятьдесят миллионов на выплаты населению за выращивание молодняка. Но ведь было понятно – эта сумма абсолютно раздутая, по одной простой причине – у нас население держит коров только на бумаге. В реальности – коров очень мало. Но, самое главное – государство собиралось давать деньги тем, кто идентифицировал своих животных. А идентифицировать своих животных население как раз и не хочет. Так что программа изначально была провальной. Выбран по ней мизер.

Но министерство аграрной политики и продовольствия излучает оптимизм по этой программе. Уверяют – в ближайшее время освоение бюджетных дотаций увеличится в десять раз.

Ну, это все равно мизер. Был один процент от семьсот пятидесяти миллионов, станет десять процентов. И что?

Кстати, пару слов по еще одной чудной программе – дотациям на покупку отечественной сельхозтехники. В прошлом году на нее заложили пятьсот миллионов. Было использовано всего сто пятьдесят миллионов гривень. На этот год еще больше заложили – почти миллиард. Но на начало ноября выплачено всего триста миллионов. И, если к концу года аграрии смогут получить в два раза больше, то это будет суперуспех. Но ведь заложили почти миллиард! И ведь было понятно, что эти деньги аграрии не выберут. А вот те программы, которые им нужны, – а это погашение кредитных ставок и квазиаккумуляция – закрыли. И что выходит? Дают не на то, что нужно людям. И не дают так, как удобно аграриям. Делают, как это выгодно чиновникам министерства. Но чиновники в поле не работают. В поле работают обычные люди, поэтому нужно слушать их запросы.

Есть объяснение у чиновников, почему отменили квазиаккумуляцию?

В том-то и весь парадокс, что нет. Как нет и объяснений, почему дали так мало денег на погашение ставок по кредитам, да еще с такими жуткими ограничениями. И зачем дают деньги на то, что людям не нужно – вменяемого ответа мы не слышим. Вот и получается, что аграрии живут своей жизнью, а правительство – своей.

Или вот такой пример. В начале 2017 года, когда появился порядок получения средств по квазиаккумуляции, все ассоциации аграриев собрались и заявили министерству – большая часть аграрных предприятий не сможет получить деньги из-за ошибки в формуле распределения дотаций. Получат деньги только птицеводы, в частности – МХП Косюка, так как у них исторически птицеводческое и растениеводческое подразделения оформлены на разные юрлица. Мы отправили более шести обращений в министерство и правительство. Но никто на это не обратил внимание. Ноль на массу!

А потом в сентябре страну сотрясает скандал. Мол, МХП получил больше всех. Оказалось, мы были правы.

Удивительная ситуация. Недавно все праздновали день сельского хозяйства. И премьер-министр, поздравляя аграриев, заявил об успешности механизма дотаций. Сообщил, что дотации получают свыше шести тысяч хозяйств. Получается, что правительство и министерство живут в своем мире, а аграрии – в другом?

Чтобы проверить, насколько успешен механизм распределения дотаций, нужно руководствоваться цифрами. А они следующие – из шести миллиардов трехсот миллионов гривень, заложенных в бюджете этого года, на 1 ноября 2018 года использовано около двадцати пяти процентов. Все – какие еще могут быть дискуссии?! Это означает, что дотации не работают. Да, некоторые программы худо-бедно работают. Но ведь на них приходится малое количество средств.

Какая программа из существующих наиболее успешная?

Это выделение средств предприятия на голову крупного рогатого скота. Это направление к концу года будет выполнено на все сто процентов. Но на него выделили всего пятьсот миллионов из четырех миллиардов, направленных на программу поддержки отрасли животноводства. При этом мы просили направить свыше четырех миллиардов на программу квазиаккумуляции. Но нас не послушали. Есть еще один нюанс. Вот премьер говорит, что дотациями воспользовались около шести тысяч предприятий. А пусть даст цифры, сколько и какое предприятие получило денег? И тогда все увидят, что три-четыре предприятия по одной программе компенсации строительства животноводческих ферм получили больше половины средств, а остальные – копейки! Наверное, для статистики. Но так же не должно быть!

Поэтому, есть два ключевых критерия для оценки успешности механизма дотаций для аграриев – насколько программа выполнена, и кто получил основной объем средств. И по двум этим критериям – у правительства полный провал. Потому что львиную долю средств получают единицы, а вовсе не все аграрии.

Разве это не зона ответственности министерства?

Да, это ответственность министерства. И в любой нормальной стране за плохо спланированную программу поддержки АПК в таком министерстве увольняют всех причастных.

В 2019 году стоит ждать изменений?

Изменений не предвидится. Все эти программы со всеми огромными изъянами были перенесены на 2019 год. Главный их аргумент – нужна стабильность. Тогда люди привыкнуть и начнут выбирать деньги.

Но вроде бы добавляется еще две программы – для поддержки животноводов на модернизацию маслоперерабатывающих заводов и элеваторов и субсидирование с бюджета на закупку вагонов-зерновозов.

Да, внедрили еще и эти две программы. Звучит прекрасно. Но давайте посмотрим, на кого они рассчитаны? Если вы – огромный холдинг, то тогда вам есть смысл покупать пятьдесят вагонов-зерновозов – один железнодорожный состав. Холдинг потратил пятьсот миллионов гривень и ему вернули тридцать процентов средств. Отлично.

Но если вы обычный фермер, тогда и ежу понятно – столько вагонов вы не купите, да и они и не нужны вам в таком количестве. Но что имеет смысл для обычного фермера – он может объединится с другими фермерами и купить в складчину состав зерновозов. Но тогда такому объединению государство уже не собирается ничего компенсировать…

Какой вывод из этого можно сделать? – только один: и эти две новые программы рассчитаны исключительно на большой бизнес. Ведь если ты большой холдинг – тебе компенсируют покупку, а если это объединение фермеров – тогда нет. Вот так за красивыми словами скрываются черные дела.

Теперь вторая история. Помните, я говорил о программе животноводства, на которую заложили свыше четырех миллиардов гривен, но аграрии не могут ею воспользоваться. Депутаты предложили переименовать ее, чтобы это была поддержка не только животноводства, но также хранения и переработки всей сельхозпродукции. В том числе – строительства маслоперерабатывающих заводов, элеваторов и так далее. То есть, получается, что власть делает все возможное, чтобы поддержать не только птицеводов, но и олигархов из других отраслей. Делается все возможное, чтобы все деньги господдержки уходили крупным компаниям.

И слышать нас никто не хочет. Малый и средний бизнес практически никакой поддержки не получает. Ну, а поскольку власть демонстрирует институционную неспособность справедливо и эффективно распределить шесть миллиардов, мы призываем президента вообще отменить механизм дотаций для аграриев.

Николай Бабич