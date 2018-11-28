Украина увеличила экспорт готовой рыбы: крупнейшие страны-покупатели

Наибольшими странами-импортерами украинской консервированной и готовой рыбы стали Молдова, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан и Армения.

Украина в январе-сентябре текущего года увеличила экспорт готовой продукции на четверть (23%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,4 тыс. тонн на общую сумму 6 млн долл., сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

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"За январь-сентябрь текущего года сумма экспорта готовой и консервированной рыбы достигла 6 млн долл., что на 23% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. Всего за этот период 2018 года на внешние рынки было поставлено 3,4 тыс. тонн такой продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшими импортерами украинской готовой рыбы стали Молдова, которая экспортировала 893 тонны этой продукции на 1,3 млн долл., Азербайджан (458 тонн на 903 тыс. долл.), Беларусь (505 тонн на 672 тыс. долл.), Грузия (552 тонны на 590 тыс. долл.), Израиль (120 тонн 378 тыс. долл.), Казахстан (213 тонн на 269 тыс. долл.) и Армения (264 тонны на 212 тыс. долл.).

В ведомстве также напомнили, что в 2017 году на внешние рынки было поставлено 5 тыс. тонн готовой и консервированной рыбы на сумму 7,3 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт рыбы и водных биоресурсов на 26,5% - до 10,6 тыс. тонн.

По данным Госрыбагентства, в 2017 году в Украине выловили 94,2 тыс. тонн рыбы и водных биоресурсов, что на 6,6% больше, чем в 2016 году.

Общий объем производства товарно-пищевой рыбной продукции в Украине в 2017 году составил 63,3 тыс. тонн, что на 1,1% больше, чем в 2016 году.