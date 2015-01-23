Министр агрополитики опроверг сообщения в СМИ об ограничении экспорта пшеницы из Украины
Глава Минагропрода Алексей Павленко ничего не слышал об ограничении или квотировании экспорта продовольственной пшеницы из Украины.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко ничего не слышал об ограничении или квотировании экспорта продовольственной пшеницы из Украины, информация о котором появилась в СМИ.
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"Я впервые об этом слышу. У нас есть базовый меморандум, который мы подписываем каждый год. Мы смотрим баланс, согласовываем обороты. Никто ничего не ограничивает", - сказал Павленко журналистам.
При этом он не ответил на вопрос, когда будет подписан такой меморандум в этом году и какие объемы экспорта пшеницы будут в нем прописаны.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина до июля сможет экспортировать более 4 миллионов тонн пшеницы.