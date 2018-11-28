Аргентина заинтересовалась украинской аграрной продукцией

Стороны обсудили возможность развития двухстороннего сотрудничества, в частности, перспективы экспорта из Украины коллагеновой оболочки в рамках инспекционного визита представителей профильного аргентинского ведомства в Украину.

Аргентина изучает возможность импорта пищевых продуктов из Украины, а также активизации двухстороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав защиты потребителей.

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В сообщении ведомства говорится, что в рамках инспекционного визита, который прошел 28 ноября, Департамент безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Украины и представители Национальной службы по вопросам здоровья животных и качества пищевых продуктов Аргентинской Республики обсудили возможность развития двухстороннего сотрудничества, в частности, перспективы экспорта из Украины коллагеновой оболочки.

В пресс-службе также отметили, что во во время встречи представители аргентинского ведомства были ознакомлены с функциями и полномочиями Госпродпотребслужбы Украины и ее территориальных органов, украинской системой государственных лабораторий, мерами и процедурами государственного контроля, эпизоотической ситуацией в Украине и законодательной базой.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия заявляло о намерении активизировать сотрудничество с Аргентиной в аграрной сфере, а также увеличить товарооборот между странами.

В 2017 году экспорт агропродовольственной продукции из Украины увеличился на 16% по сравнению с 2016 годом - до 17,8 миллиарда долларов.