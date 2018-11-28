Американские хряки и датские свиноматки: Укрлендфарминг Бахматюка реорганизует направление свиноводства

Агрохолдинг начал стратегическую реорганизацию свинокомплекса "Днепряное" в Днепропетровской области, который ежегодно производит в пределах 3,5 тысячи тонн высококачественного мяса.

Американские хряки, датские свиноматки и новые технологии в откорме и содержании: крупнейший агрохолдинг Украины Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка заявляет о стратегической реорганизации своего свинокомплекса с заменой генетики, технологий откорма и системы содержания поголовья для повышения показателей приростов и сокращения сроков откорма.

Одним из важных направлений производства Укрлендфарминг является свиноводство. Агрохолдинг начал стратегическое реорганизации свинокомплекса "Днепряное", который расположен в Никопольском районе Днепропетровской области и ежегодно производит в пределах 3,5 тысячи тонн высококачественного мяса, по трем основным направлениям: замене устаревшей генетики, изменении технологических подходов кормления и совершенствованию системы содержания, учета и движения поголовья.

Укрлендфарминг меняет основное родительское стадо Украинской селекции на предприятии: закупает генетических хряков американской селекции Choice Genetics и племенных свинок датской генетики Dan Bred. Эти две селекционные породы являются лидерами в мире по генетическому потенциалу, поэтому их и выбрали для улучшения и достижения высоких показателей в приростах. Например, при опоросе в одном гнезде рождается 15-16 поросят, а средние привесы на откорме - 1200 -1400 гм.

Такое поголовье требует и достаточно тщательного к себе отношения, поэтому предприятие меняет и сам подход в системе кормления: изменяет структуру рационов, что на сегодняшний день дало положительный результат в повышении приростов на 150-200 грaм, а это в свою очередь сокращает срок откорма на 15-20 дней и очень положительно отражается на экономических показателях выращивания. В перспективе планируется системное изменение в подходе содержания и кормления: реконструкция помещений и закупка новых автоматизированных систем раздачи корма, вентиляции и навозоудаления. На сегодняшний день проводится изменение системы водонапаивания, что также положительно отразится на состоянии здоровья и приростах.

Агрокомпания Укрлендфарминг является крупнейшим агрохолдингом страны, занимается выращиванием зерновых, семян, КРС, производством молока, а также руководит собственной элеваторной сети мощностью 2,6 миллиона тонн единовременного хранения. Компания "Авангард", входящая в структуру агрохолдинга, является крупнейшим производителем куриных яиц в Украине. Одним из стратегических направлений производства Укрлендфарминг является и свиноводство.