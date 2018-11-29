Украина получила право на экспорт мяса птицы в Тунис

Госпродпотребслужба и компетентный орган Республики Тунис подписали ветеринарный сертификат для экспорта этой продукции.

Украинские птицеводы получили право экспорта мяса птицы, предназначенного для потребления людьми, на рынок Туниса. сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Госпродпотребслужба и компетентный орган Тунисской Республики подписали ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы, предназначенного для употребления людьми, из Украины в Тунис", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина получила право экспорта в Тунис термически обработанного молока и молочных продуктов, пригодных для употребления человеком.