Украина получила право на экспорт мяса птицы в Тунис
12:41, 29 ноября 2018Агро
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Госпродпотребслужба и компетентный орган Республики Тунис подписали ветеринарный сертификат для экспорта этой продукции.
Иллюстрация REUTERS
Украинские птицеводы получили право экспорта мяса птицы, предназначенного для потребления людьми, на рынок Туниса. сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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"Госпродпотребслужба и компетентный орган Тунисской Республики подписали ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы, предназначенного для употребления людьми, из Украины в Тунис", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина получила право экспорта в Тунис термически обработанного молока и молочных продуктов, пригодных для употребления человеком.
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