«Укрлендфарминг» поддерживает ужесточение в Украине правил реализации и использования антибиотиков в животноводстве

В компании Олега Бахматюка отметили: бесконтрольное использование антибиотиков в животноводстве несет большой риск для здоровья человека.

Крупнейший в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка поддерживает стремление властей ужесточить правила продажи и использования антибиотиков в животноводстве, поскольку их бесконтрольное применение несет большой риск для здоровья человека.

Об этом УНИАН заявил директор по производству «Укрлендфарминга» Василий Лобода.

"В Украине не мешало бы ввести более жесткий регламент реализации, продажи и использования антибиотиков в животноводстве. И определенные процессы должны быть регламентированы на государственном уровне», - сказал Лобода, уточнив, что использование антибиотиков в животноводстве несет большой риск для здоровья человека.

«Ведь у людей, потребляющих продукцию животноводства с содержанием антибиотиков, вырабатывается резистентность к ним, что влияет на лечение различных заболеваний», - добавил он.

Директор по производству отметил, что «Укрлендфарминг», как социально ответственная компания, тщательно контролирует использование антибиотиков в животноводстве. В частности, полностью соблюдаются не только государственные нормы, но и очень жесткие внутренние правила.

«Молоко от коров, которых лечат антибиотиками, мы утилизируем. Антибиотики используем для лечения животных, больных бактериальными заболеваниями и имеющих послеродовые осложнения. Весь процесс контролирует ветеринарный врач или фельдшер на каждой ферме, а все операции с применением антибиотиков записывают в специальный журнал», - сказал Лобода.

Кроме того, тех коров, которых лечили антибиотиками, очень продолжительное время доят в последнюю очередь и используют отдельную доильную аппаратуру, а молоко сливают в отдельную посуду. «После окончания лечения с помощью специальной аппаратуры и тест-полосок проверяем молоко на содержание ингибирующих веществ (в том числе антибиотиков), и только после отрицательного результата анализа молоко отдаем на реализацию», - подчеркнул Лобода, отметив при этом, что столь жесткие правила контроля применения антибиотиков касаются и производимого «Укрлендфармингом» мяса.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября глава Национального агентства ветеринарных препаратов и кормовых добавок Юрий Косенко сказал, что Министерство аграрной политики и продовольствия разрабатывает законопроект, который будет способствовать ответственному применению антибиотиков в животноводстве. Проект закона предусматривает только рецептурное применение антибиотиков. При этом должны фиксироваться данные, кто выписал рецепт и в каком количестве был назначен препарат.

По мнению Косенко, использование антибиотиков должно быть разрешено лишь в том случае, когда другие варианты лечения исключены, поскольку применение этих препаратов приводит к устойчивости микробов к препаратам как у животных, так и у людей, которые употребляют мясную продукцию, в составе которой есть антибиотики.

12 октября правительство возобновило обязательное лицензирование в Украине производителей ветеринарных препаратов, которое было отменено в 2011 году, с целью обеспечения стабильности и прозрачности ведения хозяйства.

Справка УНИАН. Группа Ukrlandfarming («Укрлендфарминг») является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, управляющим самым крупным в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерновых культур и семян, производством яиц и яичной продукции, сахара, животноводством и производством говядины, трейдингом и дистрибуцией сельскохозяйственной продукции и техники, семян, удобрений и средств защиты растений. Собственником группы является Олег Бахматюк.