Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины

Приостановка импорта Узбекистаном украинского сахара приводит к невыполнению контрактов и потере одного из основных рынков сбыта.

Крупнейшая страна-импортер украинского сахара Республика Узбекистан приостановила импорт сахара из Украины из-за запрета приема и растаможки украинских грузов, что приводит к невыполнению заключенных ранее договоров и потере рынка, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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"По данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины, в данный момент сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружаются и не растаможиваются. Такая ситуация сложилась в связи с запретом принимать грузы из Украины", - говорится в сообщении.

"По словам руководителя аналитического отдела НАСУ "Укрцукор" Русланы Бутило, такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий ранее заключенных договоров.

"А с учетом того, что последние полгода основным импортером отечественного сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта", - подчеркнула Бутило.

В пресс-службе добавили, что ассоциация направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и в Министерство экономического развития и торговли с просьбой предоставить разъяснения и уладить ситуацию с задержанием украинской продукции во время ввоза ее на территорию Узбекистана.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики НАСУ "Укрцукор" отмечали, что поставки в Узбекистан занимают 60% в структуре общего экспорта сахара из Украины.

По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии увеличили экспорт сахара до рекордных 769 тыс. тонн.

За 2017 календарный год Украина экспортировала 598,7 тыс. тонн сахара на сумму 279,9 млн долл.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 млн тонн.