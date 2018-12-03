Украина может увеличить производство сельхозпродукции до более 268 миллиардов гривень

По прогнозам экспертов, объемы валовой продукции растениеводства могут вырасти на 10,6%, животноводства - на 0,1%.

Украина по итогам 2018 года может увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 7,7% по сравнению с 2017 годом - до 268,2 млрд грн, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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"По расчетам ученых Института аграрной экономики, уточненных с учетом обновленных статистических данных и текущей динамики, объемы валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году увеличатся против прошлогодних показателей на 7,7% и составят 268,2 млрд грн (в постоянных ценах 2010 года)", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, объемы валовой продукции растениеводства в Украине в 2018 году прогнозируются на уровне 198,5 млрд грн, что на 10,6% больше показателей прошлого года. В частности, в этом году ожидается увеличение объемов масличных культур, кукурузы, риса, картошки, плодово-ягодных культур и винограда. В то же время, уменьшится производство пшеницы, ржи, гороха, гречки, овса, проса, сорго и сахарной свеклы.

Кроме того, по прогнозам экспертов, объемы валовой продукции животноводства ожидаются на уровне 69,7 млрд грн, что на 0,1% превышает показатель прошлого года. Так, эксперты отмечают, что могут увеличиться объемы производства мяса птицы, овец и коз, а также яиц. При этом ожидается сокращение производства мяса крупного рогатого скота, свиней, а также производство молока и овчины.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты "Института аграрной экономики" прогнозировали увеличение производства сельхозпродукции в текущем году на 5,1% - до 261,8 млрд грн.

Спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%.