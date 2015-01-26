Россия запретила ввоз украинской соли

Роспотребнадзором России с 26 января 2015 года приостановлен ввоз на территорию РФ пищевой соли производства ГП «Артемсоль», сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, соответствующая информация направлена в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

Читайте также"Артемсоль" опровергает сообщения о проблемах с РоспотребнадзоромВ сообщении напоминается, что "Федеральной службой России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с ноября 2014 года в связи выявленным несоответствием пищевой соли производства ГП «Артемсоль» (Украина) требованиям, предъявляемым к содержанию примесей, йода и органолептическим показателям, был усилен контроль за указанной продукцией в пунктах пропуска через государственную границу и в розничной сети.

Читайте такжеВ России изымают из продажи соль из Украины и БеларусиРезультаты исследований при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей подтвердили нарушение требований действующего законодательства указанным производителем".