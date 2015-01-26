Беларусь заявила о готовности заместить украинскую соль на российском рынке

Белорусское предприятие "Беларуськалий" готово заместить украинское госпредприятие "Артемсоль" на российском рынке соли, заявил в понедельник, 26 января, начальник управления продаж и логистики "Беларуськалия" Анатолий Рыбак, передает ПРАЙМ.

"Мы готовы удовлетворить все заявки по пищевой соли", - сказал Рыбак.

Читайте такжеРоссия запретила ввоз украинской соли"Наших производственных мощностей хватит для того, чтобы поставлять на экспорт соль в значительно больших объемах, чем поставляется сейчас", - добавил он, не уточнив, какой объем соли предприятие поставляет на российский рынок, пояснив, что цифры от месяца к месяцу сильно отличаются.

Представитель предприятия также напомнил, что недавняя информация о том, что российская сторона имеет претензии к качеству белорусской соли, не подтвердилась и была официально опровергнута российской стороной.

По данным СМИ, "Артемсоль" обеспечивала около 24% российского рынка соли.